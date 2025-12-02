PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Tatverdächtige ermittelt

Nach Zeugenaufruf Beschädigung mehrerer Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof geklärt.

In der Zeit zwischen Dienstag, 04. November 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 13:41 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in der Krankenhausstraße. Die Unbekannten hatten Hakenkreuze in die Steine geritzt.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6158453

Am 17. November 2025 meldeten sich zwei Zeuginnen, welche eine Gruppe Jugendlicher auf dem Friedhof beobachtet hatten. Diese hatten sich an den Grabsteinen aufgehalten, zeigten zudem den Hitlergruß. Durch umfangreiche Ermittlungen und weitere Vernehmungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 17-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen, beide aus Cloppenburg. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen räumten beide die Taten ein. Es folgten intensive und präventive Gespräche durch das Fachkommissariat Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Eine eigenhändige Behebung des Sachschadens unter Beteiligung der Schule, des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen sowie des Fachkommissariat ist derzeit in Planung. Ein besonderer Dank geht an die aufmerksamen Zeuginnen, die sich bei der Polizei gemeldet und so die Ermittlungen maßgeblichen unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

