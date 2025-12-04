PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - vers. Einbruch in Kellerraum

Am Dienstag, 02. Dezember 2025 gegen 16:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass es zu einem versuchten Einbruch in ihren Kellerraum eines Hauses in der St. Bernhard-Straße gekommen sei. Augenscheinlich wurde der Keller nicht betreten. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 08:35 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug die B213 aus Cloppenburg kommend. Er überholte zwei vorausfahrende Lkw. Nachdem er knapp vor dem Lkw eines 43-Jährigen einscherte, machte er plötzlich eine Vollbremsung. Der 43-Jährige konnte einen Zusammenstoß knapp verhindern, ein dahinterfahrender Lkw-Fahrer fuhr auf den Lkw des 43-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden von rund 40.000,00 Euro. Der Verursachende Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 12:45 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw den rechten Fahrstreifen der B72, Fahrtrichtung Lastrup. Er beabsichtigte einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, übersah dabei jedoch den Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Cloppenburg, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursachende Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 17:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi A5 in schwarz. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Lindenallee abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 18:32 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Citroen C2 in silber. Der Pkw war in der Robbenstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

