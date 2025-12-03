Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - PKW entwendet

In der Zeit von Dienstag, den 02.12.2025 (19:30 Uhr) bis Mittwoch, den 03.12.2025 (07:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen blauen Ford Mondeo von einem Grundstück an der Kolpingstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - PKW zerkratzt

In der Zeit von Sonntag, den 30.11.2025 (19:00 Uhr) bis Montag, den 01.12.2025 (01:12 Uhr) zerkratzte ein unbekannter Täter einen PKW Kia an der Falkenbergstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/8084633 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell