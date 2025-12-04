PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Handtaschenraub

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 14:00 Uhr schubste ein 20-jähirger Heranwachsender aus Lohne eine 58-jährige Frau und entriss ihr dabei die Handtasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Mehrere Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren verfolgten den jungen Mann und versuchten ihn festzuhalten. Sie konnten den alarmierten Einsatzkräften den Fluchtweg zeigen sodass wenig später der 20-Jährige in einem Garten angetroffen werden konnte. Die geraubte Handtasche hatte auf dem Fluchtweg weggeworfen. Er wurde zunächst für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Wir möchten uns auf diesem Wege bei den einschreitenden Zeugen bedanken, die sowohl die Verfolgung aufgenommen haben und sich um die 58-jährige Lohnerin gekümmert haben.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Richtung stadteinwärts. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie eine 16-jährige Vechtaerin, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Petersburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 16-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Astra. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Kolpingstraße in Richtung Falkenrotter Straße. Ein 33-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei und beabsichtigte die Kolpingstraße in Richtung Am Klapphaken zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Pkw, beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 10:45

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Pkw beschädigt In der Zeit zwischen Dienstag, 02. Dezember 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 03. Dezember 2025 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, BMW 520d in schwarz, welcher auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Straße Lindenstraße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:45

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - vers. Einbruch in Kellerraum Am Dienstag, 02. Dezember 2025 gegen 16:00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass es zu einem versuchten Einbruch in ihren Kellerraum eines Hauses in der St. Bernhard-Straße gekommen sei. Augenscheinlich wurde der Keller nicht betreten. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Lastrup - Verkehrsunfallflucht mit hohem ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:26

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - PKW entwendet In der Zeit von Dienstag, den 02.12.2025 (19:30 Uhr) bis Mittwoch, den 03.12.2025 (07:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen blauen Ford Mondeo von einem Grundstück an der Kolpingstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Lohne - PKW zerkratzt In der Zeit von Sonntag, den 30.11.2025 (19:00 Uhr) bis Montag, den 01.12.2025 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren