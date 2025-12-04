Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Handtaschenraub

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 14:00 Uhr schubste ein 20-jähirger Heranwachsender aus Lohne eine 58-jährige Frau und entriss ihr dabei die Handtasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Mehrere Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren verfolgten den jungen Mann und versuchten ihn festzuhalten. Sie konnten den alarmierten Einsatzkräften den Fluchtweg zeigen sodass wenig später der 20-Jährige in einem Garten angetroffen werden konnte. Die geraubte Handtasche hatte auf dem Fluchtweg weggeworfen. Er wurde zunächst für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Wir möchten uns auf diesem Wege bei den einschreitenden Zeugen bedanken, die sowohl die Verfolgung aufgenommen haben und sich um die 58-jährige Lohnerin gekümmert haben.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Richtung stadteinwärts. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie eine 16-jährige Vechtaerin, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Petersburger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 16-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Astra. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 03. Dezember 2025 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Kolpingstraße in Richtung Falkenrotter Straße. Ein 33-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei und beabsichtigte die Kolpingstraße in Richtung Am Klapphaken zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Pkw, beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

