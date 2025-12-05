Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit zwischen Mittwoch, 03. Dezember 2025 14:30 Uhr bis Donnerstag, 04. Dezember 2025 08:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Sevelter Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dortigen Baucontainern. Sie entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025 gegen 13:50 Uhr musste ein Zug der NordWestBahn in Höhe Klein Arkenstede eine Gefahrenbremsung durchführen, da sich ein 61-jähriger Mann aus Löningen, welcher sich mit seinem Hund auf der Jagd befand im Gleisbett befand bzw. die Gleise überquerte. Der Sachverhalt wurde durch die zuständige Bundespolizei aufgenommen. Der Triebwagenführer erlitt einen Schock, er konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell