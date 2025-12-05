PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - 32-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw die Straße Am Sonnenkamp, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,61 Promille. Ein Protzek-Test verlief zudem positiv hinsichtlich Amphetamin. Zudem war der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde angeordnet. Gegen die 28-Jährige Fahrzeughalterin aus Goldenstedt wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Oldenburger Straße / B69. Im Rahmen einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,84 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Dinklage - Zeuge verfolgt Unfallflüchtigen

Am Donnerstag, 04. Dezember 2025 gegen 05:50 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Mofa die Heinrichstraße. Hierbei fuhr er auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf und verursachte einen Schaden von rund 3.000,00 Euro. Der 66-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, alarmierte die Polizei und verfolgte den Verursacher.

Lohne - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag, 05. Dezember 2025 gegen 00:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Straße Am Grevingsberg in Richtung Brägeler Straße. Hierbei übersah er einen vorausfahrenden 26-jährigen Diepholzer auf seinem Fahrrad, es kam zum Zusammenstoß. Der 50-Jährige wich nach rechts aus, durchbrach einen Zaun und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde weitergeschoben und verletzte drei Fußgänger. Der 26-Jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, ebenso die drei Fußgänger. Hierbei handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, eine 46-Jährige Frau und einen 26-jährigen Mann, alle aus Lohne.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

