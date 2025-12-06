PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 05.-06.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag 20:00 Uhr bis Freitag 07:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 6 Meter Kupferbleche vom Dach der Sakristei der katholischen Kirche in Lastrup. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Telefon 04472/932860 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruchdiebstahl Am Freitag gegen 17:45 Uhr versuchten vier Täter in ein Wohnhaus am Störweg in Cloppenburg einzubrechen. Die Eigentümer wurden über eine Alarmapp alarmiert und konnten die Täter auf frischer Tat stellen. Diese entfernten sich jedoch mit einem PKW in zunächst unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte schließlich zum Antreffen der Täter im Bereich Löningen. Die Personen wurden vorläufig festgenommen und diverse Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Cloppenburg - Brand auf dem Flugplatz Varrelbusch In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:45 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand auf dem Flugplatz Varrelbusch. Hier war es im Bereich des Towers zu einem Brand gekommen. Dieser breitete sich auf die darunter befindliche Gaststätte und die angrenzende Halle aus. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Insgesamt sind die Feuerwehren aus Cloppenburg, Garrel, Bösel, Emstek, Friesoythe, Ahlhorn und Altmoorhausen mit 27 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis zum Mittag andauern. Der Schaden wird bislang auf ca. 720.000 Euro geschätzt, da neben den Gebäuden auch mehrere Flugzeuge und ein Fahrzeug brandbetroffen sind. Auch hier dauern die Ermittlungen der Polizei an. Für die Zeit der Löscharbeiten ist die Werner-Baumbach-Straße im Bereich des Flugplatzes gesperrt.

Löningen - Sachbeschädigung

Seit ca. 6 Wochen ist es mehrfach zu Sachbeschädigungen zum Nachteil einer Familie in der Straße Am Kamp in Löningen gekommen. Hier wurden unter anderem Eier gegen einen geparkten PKW Mitsubishi Space Star geworfen. Der aktuelle Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Löningen unter Telefon 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 13:15 Uhr befuhren eine 30-Jährige mit ihrem Skoda und ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes Viano mit Vechtaer Kennzeichen den Lankumer Ring in Cloppenburg in Fahrtrichtung Cappelner Straße. Nachdem der Fahrer des Mercedes zunächst mehrfach dicht aufgefahren war, überholte er und in riskanter Weise und stieß seitlich gegen den Skoda und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Mercedes unerlaubt vom Unfallort. Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Cloppenburg Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Börger mit einem BMW die Molberger Straße in Richtung Cloppenburg, als er aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke stieß. Dabei wurde der PKW stark beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Bahnhofstraße 62
49661 Cloppenburg
04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

