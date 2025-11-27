Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Verkehrsunfall in Torgelow (LK V-G)

Torgelow (ots)

Am 27.11.2025 gegen 14:10 Uhr befuhr eine 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda in Torgelow die Eggesiner Straße aus Stadtzentrum in Richtung Eggesin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrbahn ab und streifte einen entgegenkommenden PKW Skoda eines 33-jährigen deutschen Fahrzeugführers. In der weiteren Folge kollidierte sie frontal mit dem PKW Mercedes eines 68-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Die Eggesiner Straße war während der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden vollgesperrt.

