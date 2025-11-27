PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 23

Behren-Lübchin (LK LRO) (ots)

Am 26.11.2025 gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der L 23 zwischen Behren-Lübchin und der A20.

Ein 23jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Straße aus Richtung Gnoien in Richtung A20, als er nach links von der Straße abkam, mit einem Baum kollidierte und letztlich in den rechten Straßengraben schleuderte. Beim Unfall wurde der Fahrer im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Fahrzeugwrack, ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Klinikum Greifswald, mittlerweile ist der Fahrer außer Lebensgefahr.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 EUR, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Im Einsatz waren vier freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 36 Kameraden sowie Rettungswagen, Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

