Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

Grimmen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (26. November 2025) kontrollierten Polizeibeamte in Grimmen gegen 03:00 Uhr einen 55-jährigen deutschen Fahrradfahrer. Während der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch war. Eine freiwillige Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 2,11 Promille.

Bei dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus angeordnet. Dieser Anordnung wollte der 55-Jährige nicht Folge leisten, wehrte sich gegen die Maßnahme und leistete Widerstand. In der weiteren Folge mussten die Beamten Handfesseln anlegen. Danach beruhigte er sich und willigte weiteren Maßnahmen ein. Der Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus zur Blutprobenentnahme gebracht.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

