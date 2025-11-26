Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 37-Jährige verursacht mehrere Polizeieinsätze

Neubrandenburg (ots)

Gleich drei Einsätze der Neubrandenburger Polizei am gestrigen Dienstag, 25. November 2025, wurden durch eine 37-jährige Deutsche ausgelöst.

Gegen 15:00 Uhr wurden die Beamten in den Ponyweg im Reitbahnviertel gerufen, weil die Frau in einer dortigen Behörde die Mitarbeiter bepöbelt und teilweise sogar durch das Objekt verfolgt habe. Trotz der Aufforderung der Mitarbeiter das Gebäude zu verlassen, sei sie dieser zunächst nicht nachgekommen. Erst nachdem die Polizei alarmiert wurde, habe sich die bereits polizeibekannte 37-Jährige aus der Behörde entfernt. Zu Schaden kam hier niemand.

Kurz vor halb acht folgte dann der zweite Einsatz. Eine 30-jährige Weißrussin meldete sich bei der Polizei und gab an, am Friedrich-Engels-Ring zwei Mal von einer Frau in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Doch damit nicht genug, ging kurz darauf die dritte Meldung bei der Polizei ein. Eine 19-jährige deutsche Kundin eines Einkaufsmarktes in der Gebrüder-Boll-Straße sei von einer Frau plötzlich in das Gesicht geschlagen worden. Die Tatverdächtige 37-Jährige konnte in beiden Fällen unweit des Tatortes angetroffen werden.

Gegen sie wird nun in beiden Fällen wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell