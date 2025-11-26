PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 37-Jährige verursacht mehrere Polizeieinsätze

Neubrandenburg (ots)

Gleich drei Einsätze der Neubrandenburger Polizei am gestrigen Dienstag, 25. November 2025, wurden durch eine 37-jährige Deutsche ausgelöst.

Gegen 15:00 Uhr wurden die Beamten in den Ponyweg im Reitbahnviertel gerufen, weil die Frau in einer dortigen Behörde die Mitarbeiter bepöbelt und teilweise sogar durch das Objekt verfolgt habe. Trotz der Aufforderung der Mitarbeiter das Gebäude zu verlassen, sei sie dieser zunächst nicht nachgekommen. Erst nachdem die Polizei alarmiert wurde, habe sich die bereits polizeibekannte 37-Jährige aus der Behörde entfernt. Zu Schaden kam hier niemand.

Kurz vor halb acht folgte dann der zweite Einsatz. Eine 30-jährige Weißrussin meldete sich bei der Polizei und gab an, am Friedrich-Engels-Ring zwei Mal von einer Frau in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Doch damit nicht genug, ging kurz darauf die dritte Meldung bei der Polizei ein. Eine 19-jährige deutsche Kundin eines Einkaufsmarktes in der Gebrüder-Boll-Straße sei von einer Frau plötzlich in das Gesicht geschlagen worden. Die Tatverdächtige 37-Jährige konnte in beiden Fällen unweit des Tatortes angetroffen werden.

Gegen sie wird nun in beiden Fällen wegen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:29

    POL-NB: Polizei tierisch auf Trab gehalten

    Penzlin / Baumgarten (ots) - Die Redewendung, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes grüner ist, wollten am gestrigen Dienstag, 25. November 2025, gleich mehrere Vierbeiner auf ihre Richtigkeit prüfen. Bereits gegen 09:40 Uhr ging in der Penzliner Polizeistation die Meldung über einen entlaufenen Schimmel ein. Der Vierbeiner sollte zwischen Mallin und Passentin auf der Fahrbahn unterwegs sein - ein Reiter weit ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:07

    POL-NB: Schuppenbrand in Trassenheide - Schaden von rund 25.000 Euro

    Trassenheide (Insel Usedom) (ots) - Am 26.11.2025 kam es gegen 01:45 Uhr in der Kampstraße in Trassenheide zum Brand eines Schuppens. Ein 58-jähriger Anwohner hatte sich kurz zuvor in dem Schuppen aufgehalten und bemerkte den Brand wenig später nach dessen Verlassen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch wurden der Schuppen sowie die darin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren