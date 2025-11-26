Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufmerksame Polizisten stellen Diebestrio - Kriminalpolizei kann weitere Taten aufklären

Greifswald (ots)

Bereits in der vergangenen Woche (21.11.25) stellten Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald während einer Streifenfahrt kurz nach Mitternacht eine offenstehende Garage eines Garagenkomplexes im Stadtteil Eldena fest. Die Beamten bemerkten, dass Licht in der Garage brannte und konnten Bewegungen wahrnehmen. Als sich die Beamten der Garage näherten, wurde plötzlich die Garagentür verschlossen, was ihnen suspekt vorkam.

Die Greifswalder Polizisten sprachen daraufhin die Personen in der Garage an und forderten sie auf, herauszukommen. Dem kamen die Personen jedoch erst nach mehrfacher Aufforderung nach, obwohl die Beamten sich von Anfang an klar als Polizeibeamte zu erkennen gegeben hatten.

Im Inneren der Garage konnten zwei Frauen und ein Mann im Alter von 22, 33 und 30 Jahren angetroffen werden. Nach einer Überprüfung der Personen wurde schnell klar, dass das Greifswalder Trio bereits wegen verschiedenster Diebstahlsdelikte polizeilich bekannt ist. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen wurden neben zahlreichen Werkzeugen auch mögliche Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund der Gesamtsituation und mangelnder Nachweise für die aufgefundenen Werkzeuge ordnete die Staatsanwaltschaft Stralsund die Durchsuchung der Garage an, die vom 30-jährigen Beschuldigten genutzt wird.

Im Rahmen der Durchsuchung der Garage wurden mehrere Geräte, unter anderem für die Gartenarbeit, aufgefunden. Eine Überprüfung der Seriennummern ergab, dass diese im Rahmen einer zurückliegenden Diebstahlshandlung entwendet wurden und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Für keines der weiteren aufgefundenen Geräte konnten die drei Tatverdächtigen einen Eigentumsnachweis vorlegen oder schlüssig erklären, woher das ganze Werkzeug stammte.

Im Anschluss an die Durchsuchung wurden die drei Beschuldigten auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und anschließend durch die Kollegen der Kriminalpolizei vernommen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass einige der sichergestellten Gegenstände aus einem Garteneinbruch vom 20.11.2025 in Greifswald stammten. Diese konnten den geschädigten Gartenbesitzern umgehend zurückgegeben werden, die sichtlich erfreut über den schnellen Ermittlungserfolg der Polizei und die Rückgabe ihrer Gartengeräte waren.

Des Weiteren wurden im Rahmen der sofortigen Ermittlungen der Greifswalder Kriminalpolizei noch am 21.11.2025 auch die Räumlichkeiten der Wohnanschriften der Beschuldigten durchsucht. Dabei konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches unter anderem aus einem Einbruch in einem Jugendclub in Voddow vom 16.10.2025 stammte, darunter Elektrogeräte wie eine Kaffeemaschine.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden nach richterlicher Entscheidung die Festnahmen der drei deutschen Beschuldigten aufgehoben. Sie müssen sich nun wegen der Einbrüche und Diebstähle vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell