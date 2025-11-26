PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau überfährt Verkehrsinsel

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Morgen, 26. November 2025, gegen 01:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Zuvor habe eine 21-jährige Deutsche mit ihrem Pkw die Neubrandenburger Steinstraße in Richtung Fritscheshofer Straße befahren. Auf Höhe der Einfahrt zum dortigen Baumarkt habe sie eine Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn übersehen und anschließend überfahren. In weiterer Folge beschädigte sie mit ihrem Pkw zwei Verkehrszeichen.

Die 21-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Die konkreten Umstände, die zum Unfall führten, werden derzeit ermittelt. Eine Alkoholisierung der Fahrerin konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 16:55

    POL-NB: Bastler oder Weiterverkäufer am Werk?

    Neustrelitz (ots) - Viele Menschen lagern in ihren Kellern gebrauchte Sachen, die noch nicht so wirklich weg müssen. Zu den Leuten gehört auch ein 40-Jähriger in Neustrelitz, der bei sich im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses unter anderem einen alten Fernseher, eine Musikanlage und auch einen gebrauchten Staubsauger hatte. Gestern stellte er fest, dass in seinen Keller eingebrochen wurde und ganz schön viele ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 15:18

    POL-NB: Falsche Heizungsableser stehlen 84-Jähriger über 10.000 Euro

    Neustrelitz (ots) - In Neustrelitz ist eine 84-jährige Seniorin durch einen miesen Ableser-Trick um viel Erspartes gebracht worden. Die Dame hatte am vergangenen Freitag zur Mittagszeit Besuch von einer Frau, die sich an der Tür als Ableserin für die Heizung ausgab. Die Frau ließ die Verdächtige in die Wohnung und begleitete sie von Heizung zu Heizung. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:58

    POL-NB: Streifenfahrt führt zu Waffenfund

    Demmin (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Dienstages, 25. November 2025, fiel Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin während einer Streifenfahrt gegen 01:00 Uhr ein Moped auf, welches sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Bis zu diesem Punkt nichts Ungewöhnliches. Doch dann sprang der Sozius plötzlich während der Fahrt vom Fahrzeug und flüchtete zu Fuß vor den Beamten. Der 19-jährige Deutsche kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren