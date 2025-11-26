Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau überfährt Verkehrsinsel

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Morgen, 26. November 2025, gegen 01:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Zuvor habe eine 21-jährige Deutsche mit ihrem Pkw die Neubrandenburger Steinstraße in Richtung Fritscheshofer Straße befahren. Auf Höhe der Einfahrt zum dortigen Baumarkt habe sie eine Verkehrsinsel mittig der Fahrbahn übersehen und anschließend überfahren. In weiterer Folge beschädigte sie mit ihrem Pkw zwei Verkehrszeichen.

Die 21-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Die konkreten Umstände, die zum Unfall führten, werden derzeit ermittelt. Eine Alkoholisierung der Fahrerin konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell