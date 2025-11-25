PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bastler oder Weiterverkäufer am Werk?

Neustrelitz (ots)

Viele Menschen lagern in ihren Kellern gebrauchte Sachen, die noch nicht so wirklich weg müssen. Zu den Leuten gehört auch ein 40-Jähriger in Neustrelitz, der bei sich im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses unter anderem einen alten Fernseher, eine Musikanlage und auch einen gebrauchten Staubsauger hatte. Gestern stellte er fest, dass in seinen Keller eingebrochen wurde und ganz schön viele seiner gebrauchten, aber noch guten Sachen weg waren.

Richtig weg waren sie aber eigentlich doch nicht - in Nachbars Keller warteten alle Sachen quasi auf dem Präsentierteller. Die Polizei durchsuchte mit Erlaubnis des Gerichts den unverschlossenen Raum und fand sämtliche Gegenstände, die der 40-Jährige bereits vermisste. Der Wert gesamt: etwa 250 Euro. Der mutmaßliche Tatverdächtige bekam mangels Anwesenheit von der Polizei entsprechend Bescheid - damit er sich nicht wundert, dass die Gebrauchtartikel nun nicht mehr in seinem Keller stehen.

Natürlich wird nun auch zusätzlich gegen ihn wegen Sachbeschädigung und Diebstahl von der Kripo ermittelt.

Ob der Dieb einfach gern an alten Geräten bastelt, Gebrauchtes zu Geld machen will oder selbst einfach keinen Staubsauger und Co. hat? Den Fragen zu seinem Motiv werden Ermittler nachgehen. Und egal, wie die Antwort ausfällt: Einfach bei jemand anderem Sachen wegnehmen und bei sich unterstellen ist in jedem Fall die falsche Option.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 15:18

    POL-NB: Falsche Heizungsableser stehlen 84-Jähriger über 10.000 Euro

    Neustrelitz (ots) - In Neustrelitz ist eine 84-jährige Seniorin durch einen miesen Ableser-Trick um viel Erspartes gebracht worden. Die Dame hatte am vergangenen Freitag zur Mittagszeit Besuch von einer Frau, die sich an der Tür als Ableserin für die Heizung ausgab. Die Frau ließ die Verdächtige in die Wohnung und begleitete sie von Heizung zu Heizung. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:58

    POL-NB: Streifenfahrt führt zu Waffenfund

    Demmin (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Dienstages, 25. November 2025, fiel Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin während einer Streifenfahrt gegen 01:00 Uhr ein Moped auf, welches sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Bis zu diesem Punkt nichts Ungewöhnliches. Doch dann sprang der Sozius plötzlich während der Fahrt vom Fahrzeug und flüchtete zu Fuß vor den Beamten. Der 19-jährige Deutsche kam ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:29

    POL-NB: Verklebtes Schloss führt zu Polizeieinsatz

    Neubrandenburg (ots) - Als eine 45-Jährige am gestrigen Montag, 25.11.2025, zu ihrer Wohnung zurückkehrte, ahnte sie noch nicht, dass der Weg in diese in einem Polizeieinsatz endet: Die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg wurden am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Einsatz der etwas anderen Art gerufen. Als eine 45-jährige Frau am Nachmittag zu ihrer Wohnung im Neubrandenburger Fohlenwinkel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren