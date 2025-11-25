Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verklebtes Schloss führt zu Polizeieinsatz

Neubrandenburg (ots)

Als eine 45-Jährige am gestrigen Montag, 25.11.2025, zu ihrer Wohnung zurückkehrte, ahnte sie noch nicht, dass der Weg in diese in einem Polizeieinsatz endet:

Die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg wurden am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Einsatz der etwas anderen Art gerufen. Als eine 45-jährige Frau am Nachmittag zu ihrer Wohnung im Neubrandenburger Fohlenwinkel zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Unbekannte das Türschloss der Wohnung mit Klebstoff beschmiert haben.

Zum Leidwesen der 45-Jährigen ließ sich der Kleber nicht mehr entfernen, sodass sie nicht in ihre Wohnung gelangen konnte. Das Schloss war nicht mehr nutzbar, sodass ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro entstand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Ob es sich um einen Streich handelt, wird in diesem Zuge ebenfalls geprüft. Zudem weisen wir darauf hin, dass auch solche Streiche, selbst, wenn sie witzig gemeint waren, genau gegenteilig enden können.

