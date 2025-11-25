Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Verkehrszeichens - Kein Schabernack, sondern eine Straftat

Bergen auf Rügen (ots)

Im Polizeihauptrevier Bergen auf Rügen wurde am gestrigen Montag, dem 24. November 2025, bekannt, dass ein Verkehrszeichen entwendet wurde, welches die Fahrtrichtung "Schabernack" anzeigt. Unbekannte Täter haben das Schild offenbar gezielt demontiert und mitgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80 Euro.

Auch wenn der Ortsname "Schabernack" bei manchen ein Schmunzeln hervorrufen mag, stellt das Entfernen eines Verkehrszeichens keinen harmlosen Spaß, sondern eine strafbare Handlung dar. Solche Eingriffe gefährden die Verkehrssicherheit und können im Ernstfall schwere Folgen für Verkehrsteilnehmer haben. Das Entwenden oder Beschädigen von Verkehrszeichen ist kein Streich, sondern erfüllt Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch.

