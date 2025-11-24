PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz mehrerer Funkstreifenwagen aus

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Samstagvormittag (22.11.2025) kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich Ribnitz-Damgarten zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den Notruf eine Person gemeldet hatte, die in militärischer Kleidung unterwegs sei und zwei Pistolen in einem Holster tragen solle.

In der Folge kam es zum Einsatz mehrerer Streifenwagen, die die Person im Stadtgebiet suchten. Nach umfangreicher Fahndung trafen Polizeikräfte zwischen Petersdorf und Ribnitz-Damgarten drei Minderjährige an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Jungs mehrere Gegenstände bei sich führten: ein Beil, eine Säge sowie eine Pistole, bei der es sich nach aktuellem Stand um eine Spielzeugwaffe handelt. Da diese dem Anschein nach einer echten Schusswaffe sehr ähnlich sah, bestand der Verdacht, dass es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe im Sinne des Waffengesetzes handeln könnte.

Zur Gefahrenabwehr wurden die Spielzeugwaffe, die Säge sowie das Beil sichergestellt. Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Bei der ersten Befragung gaben die Drei an, auf dem Weg in ein Waldstück gewesen zu sein, um dort "Bundeswehr zu spielen". Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass sogenannte Anscheinswaffen im öffentlichen Raum verboten sind und immer wieder gefährliche Situationen auslösen können.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

