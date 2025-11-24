Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Glätteunfälle am Morgen im Osten von MV

Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen (ots)

Glätteunfälle haben heute Morgen die Polizei im gesamten Landkreis zu Einsätzen auf die Straßen gebracht. Mit Stand 09.00 Uhr sind die Beamten neun Mal in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte ausgerückt. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, in einem Fall wurde eine Fahrerin leichtverletzt.

Ein 20-Jähriger rutschte bei Schneematsch heute gegen 07.10 Uhr auf der Kreisstraße 87 bei Blankensee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in einer Kurve von der Straße und stieß mit einem Baum zusammen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Ein ebenfalls 20-Jähriger landete gegen 07.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Sanzkow und Teusin bei Demmin im Graben. Er blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Gegen 08.30 Uhr kam eine 44-jährige Frau auf der Landesstraße 19 zwischen Bad Sülze und Kneese (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Straße ab und kam leichtverletzt ins Klinikum.

In Ribnitz-Damgarten stießen gegen 08.15 Uhr zwei Autos auf der Damgartener Chaussee an der Ampel aufeinander aufgefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird hier auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Wie in den anderen Fällen hat die Polizei auch hier nicht angepasste Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse als Hauptunfallursache aufgenommen.

Mehrfach stellten die Einsatzkräfte an den Fahrzeugen zudem falsche oder unzureichende Reifen fest.

In Neubrandenburg kam ein Transporterfahrer kurz vor 07.00 Uhr auf der B192 Höhe Broda von der Straße ab. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Er hatte zwar Winterreifen drauf, jedoch war bei einem das Profil völlig runter.

Im Fall eines 21-Jährigen, der auf der B 113 bei Krackow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ebenfalls kurz vor 07.00 Uhr in den Graben gerutscht war, gab es gleich gar keine Winterreifen. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro.

Kurz nach 08.00 Uhr hat es dann einen 28-Jährigen in Pasewalk erwischt. Auch er hatte keine Winterreifen, kam bei Glätte von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Der Schaden hier: etwa 10.000 Euro.

Bis auf die beiden polnischen Fahrzeugführer bei den Unfällen in Pasewalk und Neubrandenburg waren alle anderen Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell