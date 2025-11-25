PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Radfahrer auf gestohlenem Fahrrad gestoppt

Stralsund (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages (25.11.2025), gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Stralsunder Polizei in der Altstadt einen 42-jährigen deutschen Mann, der mit seinem Fahrrad eher unsicher unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf.

Ein Atemalkoholtest bestätigte dann den Verdacht der Alkoholisierung mit über 2,3 Promille. Damit jedoch nicht genug - bei der Überprüfung des Fahrrads stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet war und in Fahndung stand. Der Mann konnte den Eigentumsnachweis offensichtlich nicht erbringen.

Der 42-Jährige muss sich nun zukünftig wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrraddiebstahls verantworten.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, das Fahrrad sichergestellt, und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 16:37

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Niepars

    Niepars (ots) - Die seit dem 24. November 2025 vermisste 12-Jährige aus Niepars konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:10

    POL-NB: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz mehrerer Funkstreifenwagen aus

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Samstagvormittag (22.11.2025) kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich Ribnitz-Damgarten zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den Notruf eine Person gemeldet hatte, die in militärischer Kleidung unterwegs sei und zwei Pistolen in einem Holster tragen solle. In der Folge kam es zum Einsatz mehrerer Streifenwagen, die die Person ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:48

    POL-NB: Mehrere Glätteunfälle am Morgen im Osten von MV

    Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen (ots) - Glätteunfälle haben heute Morgen die Polizei im gesamten Landkreis zu Einsätzen auf die Straßen gebracht. Mit Stand 09.00 Uhr sind die Beamten neun Mal in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte ausgerückt. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, in einem Fall wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren