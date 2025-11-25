PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall im Vogelviertel

Neubrandenburg (ots)

Gegen 08.55 Uhr ist eine 67-jährige Frau in der Fasanenstraße/Ecke Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße in Neubrandenburg überfallen worden. Der Täter hat die Frau nach ersten Erkenntnissen von hinten mit dem Wegreißen ihrer Handtasche überrascht und ist danach geflohen. Der Stehlschaden beträgt etwa 130 Euro. Eine ärztliche Versorgung benötigte die Frau vor Ort nicht.

Der Täter soll dunkel gekleidet gewesen sein, nur ein roter Schal sei besonders markant gewesen. Weitere Hinweise zum Aussehen des Täters gibt es aktuell nicht.

Trotz sofortiger Fahndung der Polizei rund um den Tatort wurde kein Verdächtiger gefunden. Die Maßnahmen der Polizei dauern an.

Die Polizei sucht dazu auch nach Zeugen, die den Überfall gesehen haben oder sonstige Hinweise zu dem Täter oder auch möglicherweise zur Täterin geben können. Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 gerichtet werden.

Mögliche Zusammenhänge zu einem Raub in der Adlerstraße am 17.11. werden geprüft.

Das Opfer ist Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:29

    POL-NB: Alkoholisierte Autofahrerin prallt mit ihrem PKW gegen Straßenbaum

    Greifswald (ots) - Am 24.11.2025, gegen 22 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 1 zwischen der B105 und Gristow zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die K1 in Richtung Gristow bei Greifswald, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und ihr PKW Seat mit einem Straßenbaum kollidierte. ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:37

    POL-NB: Diebstahl eines Verkehrszeichens - Kein Schabernack, sondern eine Straftat

    Bergen auf Rügen (ots) - Im Polizeihauptrevier Bergen auf Rügen wurde am gestrigen Montag, dem 24. November 2025, bekannt, dass ein Verkehrszeichen entwendet wurde, welches die Fahrtrichtung "Schabernack" anzeigt. Unbekannte Täter haben das Schild offenbar gezielt demontiert und mitgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 06:38

    POL-NB: Betrunkener Radfahrer auf gestohlenem Fahrrad gestoppt

    Stralsund (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages (25.11.2025), gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Stralsunder Polizei in der Altstadt einen 42-jährigen deutschen Mann, der mit seinem Fahrrad eher unsicher unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte dann den Verdacht der Alkoholisierung mit über 2,3 Promille. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren