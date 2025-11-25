PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Autofahrerin prallt mit ihrem PKW gegen Straßenbaum

Greifswald (ots)

Am 24.11.2025, gegen 22 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 1 zwischen der B105 und Gristow zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die K1 in Richtung Gristow bei Greifswald, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und ihr PKW Seat mit einem Straßenbaum kollidierte.

Die 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und informierte selbstständig den Rettungsdienst. Sie klagte über Schmerzen im Brustbereich. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der verunglückten Fahrerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille.

Nach der medizinischen Versorgung der Unfallfahrerin wurde eine Blutprobenentnahme in der Universitätsmedizin Greifswald durchgeführt und der Führerschein der 41-Jährigen beschlagnahmt.

Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, da die Frau zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert am Steuer ihres PKW saß.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

