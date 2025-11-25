PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Streifenfahrt führt zu Waffenfund

Demmin (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Dienstages, 25. November 2025, fiel Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin während einer Streifenfahrt gegen 01:00 Uhr ein Moped auf, welches sie einer Kontrolle unterziehen wollten. Bis zu diesem Punkt nichts Ungewöhnliches. Doch dann sprang der Sozius plötzlich während der Fahrt vom Fahrzeug und flüchtete zu Fuß vor den Beamten. Der 19-jährige Deutsche kam jedoch nicht weit und wurde kurz darauf im Stadtgebiet angetroffen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 19-Jährigen eine Schreckschusspistole aufgefunden und anschließend sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

