Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Einbruch im Bereich des Nordhäuser Bahnhofes

Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende, mutmaßlich in der Nacht zwischen Freitag und Samstag, wurde am Bahnhof Nordhausen in ein Gebäude eingebrochen.

Darin befanden sich Baumaterialien, die für Arbeiten an Bahntechnik verwendet und benötigt werden. Vor Ort wurden Einbruchsspuren gesichert, die darauf schließen lassen, dass die Tür mit einem Hebeleisen oder einem ähnlichen Gegenstand gewaltsam geöffnet worden ist.

Nun muss eine Erhebung erfolgen und aufzeigen, was dem Einbruch konkret zum Opfer gefallen ist und wie hoch die Schadenssumme ausfällt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und dem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

