Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Lebensgefährliches Verhalten legt Bahnverkehr lahm

Masserberg, Goldisthal (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, sorgten Personen in einem Tunnelbauwerk für einen Einsatz der Bundespolizei und Einschränkungen im Bahnverkehr.

Kurz vor 16:00 informierte die Notfallleitstelle der Bahn darüber, dass ein Triebfahrzeugführer Personen im Gleisbereich des Tunnelportals "Masserberg" an der Rehtalbrücke gesehen hat.

Die Strecke wurde wegen der Lebensgefahren für die zwei mutmaßlich Minderjährigen gesperrt. Eine gemeinsame Absuche der Bundespolizei und der Polizei Hildburghausen im Tunnel als auch im Nahbereich der Ortslagen Masserberg und Goldisthal führte nicht zum Auffinden der Minderjährigen. Die Strecke wurde nach einer knapp zweistündigen Sperrung dann wieder für den Verkehr freigegeben. In der Summe entstanden bei 10 Zügen Verspätungen. Zwei Bahnen mussten infolge der Sperrung umgeleitet werden.

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt fahren Züge mit dreistelligen Geschwindigkeiten. Nicht immer gehen Sachverhalte im Gefahrenbereich der Gleisanlagen so glimpflich aus. Bahnanlagen und deren unmittelbares Umfeld sind keine Spielplätze.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

