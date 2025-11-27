PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat gesprengt

Gielow (Malchin) (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde der Polizei ein gesprengter Zigarettenautomat in der Straße der Einheit in Gielow gemeldet. Kurz vor 03:00 Uhr haben Anwohner einen lauten Knall wahrnehmen können und daraufhin die Polizei informiert.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 2310, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neurandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

