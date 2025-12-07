PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 06./07.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln -

Am 06.12.2025, gegen 11:23h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der "Altenoyther Straße", 26169 Friesoythe, einen 30-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Dem 30-jährigen Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein "Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren".

Friesoythe- Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln -

Am 06.12.2025, gegen 11:23h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der "Böseler Straße", 26169 Friesoythe, einen 23-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Dem 23-jährigen "Böseler" wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein "Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren".

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken-

Am 06.12.2025, gegen 22:07h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der "Bundesstraße 401", 26169 Friesoythe, einen 58-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von alkoholischen Getränken. Ein Test am mobilen Alcomaten bestätigt diesen Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,19 Promille. Dem 58-jährigen Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kurios!!!! Der absolut uneinsichtige 58-jährige fuhr die gesamte Strecke nur mit einem Vorderreifen und konnte die "Aufregung" der Verkehrskontrolle nicht verstehen!!!!!!

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken-

Am 07.12.2025, gegen 02:12h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, auf der "Schwaneburger Straße", 26169 Friesoythe, eine 43-jährige Pkw-Fahrerin. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Beeinflussung von alkoholischen Getränken. Ein Test am mobilen Alcomaten bestätigt diesen Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,88 Promille. Der 43-jährigen "Böselerin" wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren