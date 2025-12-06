PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 05.12.2025 bis 06.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom 04.12.25 auf den 05.12.25 kam es in der Bremer Straße bei der Parkpalette zu einer Sachbeschädigung an PKW. Durch unbekannten Täter wurde eine Bierflasche gegen die Frontscheibe eines abgeparkten PKW geworfen. Diese hat hierdurch Schaden erlitten. Täterhinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitagmorgen den 05.12.25 gg 06:50 Uhr wurde ein 22 - jähriger Mann aus Holdorf in Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine Beeinflussung des Fahrzeugführers aufgrund von Betäubungsmitteln fest. Entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend den 05.12.25 gg 18:30 Uhr auf der Steinfelder Straße gekommen. Hier hat eine 62-jährige Frau mit ihrem PKW Audi beim Abbiegen von der Steinfelder Straße auf die Diepholzer Straße nicht die Vorfahrt des entgegenkommenden 32-jährigen Fahrzeugführers mit einem PKW Opel Corsa geachtet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Lohne - Randalierende Person

Am 05.12.2025 meldeten sich gg 21:00 Uhr mehrere Passanten von der Meyerhofstraße über Notruf bei der Polizei. Sie berichteten von einer männlichen Person, welche an der Örtlichkeit u.a. lautstark pöbelte. Mehrere Fahrzeuge der Polizei erschienen vor Ort. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der 26 - jährige Mann aus Lohne sehr aggressiv und uneinsichtig. Vor Ort getroffene Maßnahmen zeigten keine Verhaltensbesserung, so dass er schließlich von den Beamten in Gewahrsam genommen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

