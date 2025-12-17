PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Höchst (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (17.12.) einen in einem Carport in der Breubergstraße abgestellten blauen Motorroller der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen WGP 792.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

