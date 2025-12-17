Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Fahndungslöschung/Vermisster 61-Jähriger wieder da

Grasellenbach (ots)

Der seit 8. Dezember vermisste 61-Jährige aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Grasellenbach ist am Mittwoch (17.12.) wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen.

Hinweis für die Medien:

Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten des Mannes zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell