POL-DA: Grasellenbach: Fahndungslöschung/Vermisster 61-Jähriger wieder da

Grasellenbach (ots)

Der seit 8. Dezember vermisste 61-Jährige aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Grasellenbach ist am Mittwoch (17.12.) wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen.

Hinweis für die Medien:

Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Lichtbild sowie die personenbezogenen Daten des Mannes zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

