Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Balve / Hemer / Menden (ots)
1. Messstelle
Ort Balve-Garbeck, Kirchstraße Zeit 04.12.2025, 07:15 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 123 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 57 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Menden-Lendringsen, Bieberkamp Zeit 04.12.2025, 09:35 Uhr bis 11:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 115 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 93 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
3. Messstelle
Ort Hemer-Deilinghofen, Pastoratstraße Zeit 04.12.2025, 11:35 Uhr bis 12:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 11 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 41 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
