Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht beim Geldabheben - Senior durch Ablenkung bestohlen

Iserlohn (ots)

Ein 89-Jähriger hob an einem Geldautomaten am Schillerplatz gestern Vormittag eine vierstellige Bargeldsumme ab und fuhr später mit dem Bus nach Hause, er wurde auf dem Heimweg bestohlen. Als er gegen 11.30 Uhr die Klopstockstraße entlangging, kamen ein Mann und eine Frau auf ihn zu und fragten mit einem Stadtplan in der Hand nach dem Weg. Nach einem kurzweiligen Gespräch waren die Beiden weg - das Geld ebenso. Womöglich haben die Unbekannten ihn schon beim Geld abheben beobachtet, die Polizei sucht nun Zeugen. Demnach seien Mann und Frau etwa 50 Jahre alt. Sie trug blonde Haare und helle Kleidung, er trug dunkle Haare und dunkle Kleidung. Die Polizei rät unabhängig von diesem Fall, vorsichtig beim Geldabheben zu sein und bei größeren Summen diese vor den Blicken Dritter zu schützen. Nach Möglichkeit kann man das Geld in Begleitung abheben und transportieren, oder auf das Mitführen großer Bargeldsummen verzichten. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Iserlohn unter 0237191990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell