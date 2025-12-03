Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach LKW-Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 28.11.2025, 17 Uhr, bis Montag, 01.12.2025, 09 Uhr, wurde vom Gelände eines Händlers für gebrauchte Nutzfahrzeuge an der Werdohler Landstraße ein Lkw vom Typ "Mercedes-Benz Actros 2544" in weiß entwendet (Foto). Der Lkw ist ein ehemaliges Fahrzeug eines örtlichen Entsorgungsbetriebs. Der so genannte "Abrollkipper" ist mit entsprechender Beklebung versehen und verfügt über eine Ladefläche zur Aufnahme von Abfall-Containern. Kennzeichen befanden sich nicht am Fahrzeug. Ob falsche oder ggf. entwendete Kennzeichen angebracht wurden, ist nicht bekannt.

Die Polizei bitte um Mithilfe: Wem ist im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges oder gar der entwendete Lkw im Straßenverkehr aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter der Nummer 02351-9099-0 entgegen. (dill)

