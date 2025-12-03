PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Ermittlungen nach Fahrzeugbrand

Kierspe (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6136706

Nach einer Brandstiftung an einem Fahrzeug in Hölterhaus sucht die Polizei Zeugen, die bei der Klärung des Falles helfen können. Gesucht wird unter anderem ein Pärchen, welches sich zur Tatzeit am oder in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes aufgehalten hat. Diese könnten dringend erforderliche sachdienliche Hinweise liefern. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

