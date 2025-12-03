Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger locken mit Promi-Zitaten und wundersamer Geldvermehrung

Kierspe (ots)

Einer angeblichen Empfehlung des Bundeskanzlers folgend wollte ein Kiersper in Kryptowährung investieren. Einen Monat später ist er um eine fünfstellige Euro-Summe ärmer.

Die Polizei warnt vor der als "Cybertrading-Fraud" oder "Trading-Scam" bekannten Masche. Krypto-Betrüger werben im Internet mit Prominenten-Namen - natürlich ohne deren Einverständnis: TV-Moderatoren wie Günter Jauch, Politiker wie Friedrich Merz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Sarah Wagenknecht oder Kabarettisten wie Dieter Hallervorden werden als angebliche Kronzeugen der ungebremsten Geld-Vermehrung herangezogen. Dabei haben die Promis nie dergleichen gesagt und die arglosen Investoren in Wirklichkeit wenig zu lachen.

Die Masche funktioniert schon seit Jahren. Die Stiftung Warentest warnte bereits 2021 vor der "Bitcoin-Abzocke" und dem Missbrauch des Namens von Friedrich Merz. Inzwischen erfinden die Betrüger nicht nur Zitate, sondern setzen auch auf Deepfakes und Künstliche Intelligenz: So können sie den Promis im angeblich durchgeführten Interview Versprechen über Traumgewinne in den Mund legen. Diese Videos werden mit Hilfe von Computerprogrammen künstlich erzeugt. Eingeblendete Logos der Tagesschau oder bekannter Medien sollen zusätzlich Seriosität vorgaukeln.

Der Fall des Kierspers verlief typisch: Vorsichtig zahlte er zunächst 250 Euro ein. Die kleinen Summen machen den Einstieg leicht. Schon Tage später meldete sich der vermeintliche Krytpo-Dienstleister telefonisch. Der Anrufer belog den Senior, dass sich sein Geld explosionsartig vermehrt habe auf nunmehr 160.000 Euro. Allerdings müsse er vor der Auszahlung Steuern zahlen. Das tat der Mann. Bei der Verbuchung lief angeblich etwas schief, wie ihm die Betrüger mitteilten. Sie forderten erneut Geld plus Zinsen. Auch das überwies der gutgläubige Investor. Das Geld sollte auf ein Konto in Litauen gehen. Am Ende meldete sich angeblich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Kierspe. Der Kiersper sollte etwas in einer App veranlassen. Echt war allerdings einzig und allein die Meldung der Bank des Seniors: Die sperrte sein Konto wegen verdächtiger Geldbewegungen und drängte darauf, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das tat der Mann am Montag.

Die Täter schalten Anzeigen auch auf bekannten Internet-Portalen oder wenden sich per Messenger an mögliche Opfer. In ihrem Portfolio sind angeblich neben Kryptowährungen auch Aktien oder andere angeblich innovative Finanzprodukte. Die Aussicht auf fette Renditen lassen die Opfer unvorsichtig werden. Die Täter treten zunächst absolut seriös auf und umgarnen ihr Opfer. Spielt das nicht wie erwünscht wird, bauen die Betrüger mehr Druck auf. Immer wieder finden sie eine neue Erklärung, um Geld nachzufordern: Gebühren, Schadensersatzforderungen, Zinsen, ... Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt und die Lügenmärchen häufen sich immer höher, bis die Opfer ihr letztes Geld überwiesen haben.

Die Polizei rät: Wer investieren will, der sollte sich lieber sehr genau informieren über den angeblichen Dienstleister. Allein auf Behauptungen im Internet oder Versprechen am Telefon zu vertrauen und lediglich mündliche Absprachen zu treffen, kann teuer werden. Sehr hohe Renditeversprechen sollten generell misstrauisch machen. Hohe Gewinnspannen gibt es nur für die Betrüger.

Übersandte Ausweiskopien können gefälscht sein oder sie wurden möglicherweise bei anderen kriminellen Taten erbeutet. Es kommt vor, dass Betrüger zunächst kleinere Gewinne überweisen und damit ihre "Kunden" täuschen. So werden die Opfer animiert, mehr Geld zu überweisen oder sogar Freunden Empfehlungen zu geben und mit ins Unglück zu reißen. Im Betrugsfall sollten Opfer schnell reagieren, Anzeige bei der Polizei erstatten und sich an ihre Bank wenden. Möglicherweise lassen sich Überweisungen zurückholen. (cris)

