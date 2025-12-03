PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zweimal in Gewahrsam genommen - Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Passanten wiesen eine Polizeistreife gestern Vormittag auf eine randalierende Person an der Jockuschstraße hin. Polizisten gingen dem Hinweis nach und trafen auf einen 40-jährigen Mann, der lautstark schrie und auf Ansprache nicht reagierte. Beim Versuch ihm zu helfen ging er drohend und mit erhobenen Händen auf die Beamten zu. Die wehrten den bevorstehenden Angriff ab und brachten ihn zu Boden. Der offenbar alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Tatverdächtige wurde zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht und wegen versuchten tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach seiner Entlassung aus der Zelle fiel er in der vergangenen Nacht gleich noch einmal auf. Kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen eine Person, die auf der Parkstraße gegen ein Fahrzeug tritt. Polizisten konnten den Verdächtigen - besagten 40-Jährigen - antreffen und nahmen ihn neuerlich in Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie zudem Betäubungsmittel. Es folgten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (dill)

Unbekannte Einbrecher versuchten gestern, zwischen 7.30 und 12 Uhr, die Balkontür zu einer Wohnung in der Brucknerstraße aufzubrechen. Dies misslang. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 6.15 und 17.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Halverstraße eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Mobiltelefone, ein Tablett, einen Laptop sowie Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

