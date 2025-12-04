PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gewahrsam nach Tankstellenrandale

Lüdenscheid (ots)

An der Heedfelder Straße randalierte ein Pärchen in der Tankstelle, obwohl bereits ein Hausverbot bestand. Für eine Person folgte eine Fahrt zum Polizeigewahrsam. Mittwoch, 10.30 Uhr: beide Personen betreten scheinbar alkoholisiert den Verkaufsraum und sollen wegen des Hausverbotes das Gelände verlassen. Es folgen Beleidigungen, der Mann sei zudem auf den Angestellten losgegangen und hätte nach ihm geschlagen. Auch der Pullover des Mitarbeiters wurde zerrissen, die Polizei kam hinzu und nahm den 43 Jahre alten Lüdenscheider in Gewahrsam. Seine Begleitung, eine 42-Jährige aus Lüdenscheid, erhielt einen Platzverweis. Es folgten zudem Bedrohungen gegen die Einsatzkräfte durch den Mann, der den weiteren Verlauf im Gewahrsam verbrachte. Nun folgt ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 13:51

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Iserlohn, Hembergstraße Zeit 03.12.2025, 07:15 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 2560 Verwarngeldbereich 91 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:55

    POL-MK: Ermittlungen nach Fahrzeugbrand

    Kierspe (ots) - Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6136706 Nach einer Brandstiftung an einem Fahrzeug in Hölterhaus sucht die Polizei Zeugen, die bei der Klärung des Falles helfen können. Gesucht wird unter anderem ein Pärchen, welches sich zur Tatzeit am oder in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes aufgehalten hat. Diese könnten dringend erforderliche sachdienliche Hinweise liefern. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren