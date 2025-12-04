Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gewahrsam nach Tankstellenrandale

Lüdenscheid (ots)

An der Heedfelder Straße randalierte ein Pärchen in der Tankstelle, obwohl bereits ein Hausverbot bestand. Für eine Person folgte eine Fahrt zum Polizeigewahrsam. Mittwoch, 10.30 Uhr: beide Personen betreten scheinbar alkoholisiert den Verkaufsraum und sollen wegen des Hausverbotes das Gelände verlassen. Es folgen Beleidigungen, der Mann sei zudem auf den Angestellten losgegangen und hätte nach ihm geschlagen. Auch der Pullover des Mitarbeiters wurde zerrissen, die Polizei kam hinzu und nahm den 43 Jahre alten Lüdenscheider in Gewahrsam. Seine Begleitung, eine 42-Jährige aus Lüdenscheid, erhielt einen Platzverweis. Es folgten zudem Bedrohungen gegen die Einsatzkräfte durch den Mann, der den weiteren Verlauf im Gewahrsam verbrachte. Nun folgt ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung. (lubo)

