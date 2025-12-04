Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: BMW ausgeschlachtet
Hemer (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch an der Mendener Straße ein Auto geplündert. Sie brachen den 3er BMW durch das Einschlagen der Scheibe auf und demontierten sämtliche Elektronik aus dem Innenraum, auch andere Gegenstände, die im Fahrzeug lagen, sind nun weg. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
