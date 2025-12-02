PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beträchtlicher Sachschaden durch Verkehrsunfall

Sundhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Montag gegen 16.20 Uhr über einen Verkehrsunfall im Bereich der Uthleber Straße informiert. Ein Autofahrer befuhr die benannte Straße und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links auf die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher auf der Bundesstraße 4 stadteinwärts unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 02.12.2025 – 10:15

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Nordhausen (ots) - Gegen 20.15 Uhr wurde am Montag im Bereich der Kasseler Landstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem Fahrer eines Transporters wurde im Rahmen der Maßnahme ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergab. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten den ...

  • 02.12.2025 – 09:45

    LPI-NDH: Radfahrer mit geparktem Transporter kollidiert

    Felchta (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, ereignete. Der Radfahrer befuhr die Felchtaer Hauptstraße und kollidierte mit dem Heck eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporters. Der 20-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

  • 02.12.2025 – 09:44

    LPI-NDH: Telefonmast stürzt gegen Hauswand - Unfallverursacher flüchtet

    Schernberg (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, gegen 13.15 Uhr, im Kyffhäuserkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der Himmelsberger Straße in Schernberg unterwegs, als er aus derzeit ungeklärter Ursache am Kabel eines Telefonmasten hängen blieb. Hierdurch wurde der Mast aus ...

