Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beträchtlicher Sachschaden durch Verkehrsunfall

Sundhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Montag gegen 16.20 Uhr über einen Verkehrsunfall im Bereich der Uthleber Straße informiert. Ein Autofahrer befuhr die benannte Straße und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links auf die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher auf der Bundesstraße 4 stadteinwärts unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell