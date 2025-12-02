PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Nordhausen (ots)

Gegen 20.15 Uhr wurde am Montag im Bereich der Kasseler Landstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem Fahrer eines Transporters wurde im Rahmen der Maßnahme ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergab. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

