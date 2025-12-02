Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer mit geparktem Transporter kollidiert
Felchta (ots)
Leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, ereignete. Der Radfahrer befuhr die Felchtaer Hauptstraße und kollidierte mit dem Heck eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporters. Der 20-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
