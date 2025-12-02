LPI-NDH: Radfahrer mit geparktem Transporter kollidiert

Schernberg (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, gegen 13.15 Uhr, im Kyffhäuserkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der Himmelsberger Straße in Schernberg unterwegs, als er aus derzeit ungeklärter Ursache am Kabel eines Telefonmasten hängen blieb. Hierdurch wurde der Mast aus ...

mehr