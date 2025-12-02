PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer mit geparktem Transporter kollidiert

Felchta (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, ereignete. Der Radfahrer befuhr die Felchtaer Hauptstraße und kollidierte mit dem Heck eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporters. Der 20-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

