Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Lampen von Schulgelände

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.45 Uhr, und Montag, 6 Uhr, begaben sich unbekannte Diebe widerrechtlich auf das Gelände eines Gymnasiums in der Straße Wiedigsburg. Dort entfernten und entwenden der oder die Täter mehrere an einer Wand befestigte LED Lampen. Der Beuteschaden der erbeuteten Lampen beläuft sich auf einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Außerdem entstand Sachschaden.

Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0311938

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

