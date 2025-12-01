Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Waldbad

Harztor (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt auf das Gelände des Waldbades in Neustadt in der Straße An der Burg. Dort drangen sie in weiterer Folge gewaltsam in ein Gebäude ein. Ob und was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer Hinweise zum Einbruch in das Waldbad geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0311942

