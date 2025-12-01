PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Waldbad

Harztor (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt auf das Gelände des Waldbades in Neustadt in der Straße An der Burg. Dort drangen sie in weiterer Folge gewaltsam in ein Gebäude ein. Ob und was die Täter erbeuteten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer Hinweise zum Einbruch in das Waldbad geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0311942

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:42

    LPI-NDH: Polizei warnt vor betrügerischen Telefonanrufen

    Nordhausen (ots) - Am Montag waren Telefonbetrüger vor allem im Landkreis Nordhausen vermehrt aktiv. Mehrere Bürger erhielten betrügerische Anrufe, in denen sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte ausgaben. Die Betrüger berichteten anschließend von einer angeblichen Einbrecherbande, die auf Beutezug unterwegs gewesen und die nun durch die Polizei geschnappt worden sei. Die Täter geben vor, dass auf einem ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:27

    LPI-NDH: Sachbeschädigung an Marktgebäude

    Menteroda (ots) - Am Sonntag wurden gegen 21 Uhr eine Beschädigung an einem Supermarktgebäude in der Holzthalebener Straße festgestellt. Der Mitarbeiter eines Zulieferers machte diese Feststellung und informierte die Polizei. Diese konnten feststellen, dass eine Scheibe beschädigt, jedoch nicht durchschlagen war, sodass die Verschlusssicherheit weiterhin als gegeben galt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung leiteten ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:26

    LPI-NDH: Einbrecher im Vereinsräume eines Schützenvereins

    Osterode (ots) - Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 23 Uhr bis Sonntag 11 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Schützenvereins im Zittertal ein. Hierbei verursachten die Täter erhebliche Sachschäden in Höhe von mehr als eintausend Euro. Aus dem Gebäudeinneren wurden Multimediagegenstände im wert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren