Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Vereinsräume eines Schützenvereins

Osterode (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 23 Uhr bis Sonntag 11 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Schützenvereins im Zittertal ein. Hierbei verursachten die Täter erhebliche Sachschäden in Höhe von mehr als eintausend Euro. Aus dem Gebäudeinneren wurden Multimediagegenstände im wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0311356

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell