Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage in Brand - Mann im Klinikum

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 20 Uhr zu dem Brand einer Garage Am Alten Anger. Der Brandausbruch steht ersten Ermittlungen nach im Zusammenhang mit dem Betreiben eines Festbrennstoffofens. Durch die Flammen wurde teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen, sodass der entstandene Sachschaden auf etwa 15000 Euro geschätzt wird. Ein berechtigter 59-Jähriger wurde bei Löschversuchen verletzt und mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Klinikum gebracht. Das Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Kameraden der Feuerwehr verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

