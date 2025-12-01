PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Marktgebäude

Menteroda (ots)

Am Sonntag wurden gegen 21 Uhr eine Beschädigung an einem Supermarktgebäude in der Holzthalebener Straße festgestellt. Der Mitarbeiter eines Zulieferers machte diese Feststellung und informierte die Polizei. Diese konnten feststellen, dass eine Scheibe beschädigt, jedoch nicht durchschlagen war, sodass die Verschlusssicherheit weiterhin als gegeben galt.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ein. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Mühlhäuser Polizei entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0311629

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

