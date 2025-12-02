PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonmast stürzt gegen Hauswand - Unfallverursacher flüchtet

Schernberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, gegen 13.15 Uhr, im Kyffhäuserkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der Himmelsberger Straße in Schernberg unterwegs, als er aus derzeit ungeklärter Ursache am Kabel eines Telefonmasten hängen blieb. Hierdurch wurde der Mast aus dem Boden gerissen, das Kabel wurde hierbei zerstört. In weiterer Folge stürzte der Telefonmast gegen die Hauswand eines Wohnhauses, wodurch Schäden an der Fassade sowie an einem Verkehrsschild entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden. Vor Ort kamen auch die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz.

Wer hat den Verkehrsunfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0312350

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

