Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeiorchester Thüringen begeistert beim Weihnachtskonzert der LPI Nordhausen

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 28. November 2025, fand das diesjährige Weihnachtskonzert der Landespolizeiinspektion Nordhausen in der weihnachtlich geschmückten Staatlichen Regelschule Franzberg in Sondershausen statt.

Zum Weihnachtskonzert begrüßte der Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Herr Leitender Polizeidirektor Matthias Bollenbach, die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher. Zu den Gästen zählten auch die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Frau Antje Hochwind-Schneider, sowie der erste Beigeordnete der Stadt Sondershausen, Herr Martin Ludwig. Der Schulleiter der Franzbergschule, Herr Falk Bogsch, richtete ebenfalls Grußworte an die Konzertbesucher.

Das Polizeiorchester Thüringen präsentierte mit festlichen Titeln wie "Hallelujah", "A Jazzy Christmas" und "O du fröhliche" ein abwechslungsreiches Programm aus traditionellen Weihnachtsmelodien und stimmungsvollen Orchesterstücken. Für besondere Gänsehautmomente sorgte der Schülerchor unter Leitung von Musiklehrerin Carolin Özbek. Die Schülerinnen und Schüler begleiteten das Orchester gesanglich bei den Liedern "Freude im Advent" und "Rudolph, the red-nosed reindeer" und beeindruckten das Publikum mit viel Gefühl und Ausstrahlung.

Für ein besonderes weihnachtliches Ambiente sorgte in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt, der, ebenso wie das gesamte Schulgelände, mit viel Hingabe von den Schülerinnen und Schülern geschmückt wurde. Mit großer Kreativität und viel Engagement hatten sie zahlreiche Stände aufgebaut, an denen selbstgemachte Köstlichkeiten, kleine Geschenke und winterliche Naschereien angeboten wurden.

Bei dem eintrittsfreien Konzert sammelten die Landespolizeiinspektion Nordhausen und die Staatliche Regelschule Franzberg Spenden für einen guten Zweck: Die gesammelten Gelder werden für die Durchführung eines Selbstverteidigungskurses an der Schule verwendet, um den Schülerinnen und Schülern mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein zu vermitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

