Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/Mümling-Grumbach: Roadpol-Aktionswoche "Alcohol&Drugs" - Polizeikontrolle - Autofahrer mit über 2,2 Promille

Höchst (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Höchst führten daher im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche "Alcohol & Drugs" am Mittwochabend (17.12.) eine entsprechende Kontrolle auf der Bundesstraße 45 in Mümling-Grumbach durch. Hierbei stoppten die Ordnungshüter insgesamt 49 Fahrzeuge und nahmen 58 Insassen genauer unter die Lupe.

Gegen 22.40 Uhr wurde hierbei ein 43 Jahre alter, unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,26 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Verkehrskontrollen der Polizei mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr werden auch über die Roadpol-Aktionswoche hinaus fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

