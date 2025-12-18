Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Griesheim (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Mittwoch (17.12.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße "Nordend" ein. Dort hatten sie es unter anderem auf Geld und Schmuck abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen anschließend in unbekannte Richtung. Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell