FW Ense: brennende Absauganlage in Industriebetrieb verursacht starke Rauchentwicklung

Zu einer starken Rauchentwicklung in der Halle eines Industriebetriebes am Oesterweg im Industriepark Ense-Höingen wurden am Montagmittag um 13:38 Uhr die Löschgruppe Höingen und der Löschzug 1 (Bremen) alarmiert. Da sich alle Mitarbeiter unmittelbar nach Ausbruch des Brandes in Sicherheit gebracht hatten, konnte sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Halle vorgehen. In der Halle war eine mobile Absauganlage in Brand geraten und hatte die Halle massiv verraucht. Die Absaugung wurde abgelöscht und ins Freie verbracht, wo dann noch Nachlöscharbeiten durchgeführt wurden. Zur Sicherheit wurde das Dach oberhalb der Absauganlage von der Drehleiter aus auf eine etwaige Brandausbreitung kontrolliert. Zum Abschluss der Maßnahmen wurde die Halle belüftet und nach einer abschließenden Kontrolle an den Betreiber übergeben. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr Ense, die mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort war, waren noch das DRK Ense, der Rettungsdienst des Kreises Soest, sowie die Polizei Im Einsatz. Nach 1 Stunde war der Einsatz beendet.

